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BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki BUDO'nun 4 seferi iptal edildi.

Güncel
  • 06.08.2025 16:27
  • Giriş: 06.08.2025 16:27
  • Güncelleme: 06.08.2025 16:47
Kaynak: AA
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde sefer iptallerine ilişkin açıklama yapıldı.

Duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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