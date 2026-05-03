BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

  • Giriş: 03.05.2026 07:16
  • Güncelleme: 03.05.2026 07:21
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün (3 Mayıs Pazar) yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

