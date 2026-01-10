Giriş / Abone Ol
BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri cumartesi günü yapacağı 8 seferini olumsuz hava koşullarından dolayı iptal etti.

Güncel
  • 10.01.2026 00:20
  • Giriş: 10.01.2026 00:20
  • Güncelleme: 10.01.2026 00:21
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

