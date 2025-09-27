Giriş / Abone Ol
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun bugün yapılması planlanan 8 seferi, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 27.09.2025 06:43
  • Giriş: 27.09.2025 06:43
  • Güncelleme: 27.09.2025 06:47
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

