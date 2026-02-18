Giriş / Abone Ol
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin bugün yapılacak 8 seferi olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

Yurt
  • 18.02.2026 01:07
  • Giriş: 18.02.2026 01:07
  • Güncelleme: 18.02.2026 01:08
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Perşembe) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)– İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

