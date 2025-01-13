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BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

BUDO yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yurt
  • 13.01.2025 23:43
  • Giriş: 13.01.2025 23:43
  • Güncelleme: 13.01.2025 23:44
Kaynak: AA
BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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