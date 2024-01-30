BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. BUDO'nun internet sitesinde seferlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiiği belirtildi. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi