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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Güncel
  • 30.01.2024 10:51
  • Giriş: 30.01.2024 10:51
  • Güncelleme: 30.01.2024 10:56
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinde seferlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiiği belirtildi.

İDOnun bazı seferleri iptal edildi
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