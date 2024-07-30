BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından iptal dilen seferlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.