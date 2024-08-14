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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 14.08.2024 17:07
  • Giriş: 14.08.2024 17:07
  • Güncelleme: 14.08.2024 17:08
Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 14.00 ile 15.55 arasındaki 4 sefer de yapılamadı.

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