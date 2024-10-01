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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 01.10.2024 09:55
  • Giriş: 01.10.2024 09:55
  • Güncelleme: 01.10.2024 10:00
Kaynak: DHA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak seferlere ilişkin açıklama yaptı.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

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