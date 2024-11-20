BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 7'si, Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.