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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 01.12.2024 13:42
  • Giriş: 01.12.2024 13:42
  • Güncelleme: 01.12.2024 13:48
Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde iptal edilen seferler açıklandı.

Duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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