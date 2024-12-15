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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 15.12.2024 08:00
  • Giriş: 15.12.2024 08:00
  • Güncelleme: 15.12.2024 08:02
Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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