BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle iptal edildi.

Güncel
  • 16.08.2025 16:53
  • Giriş: 16.08.2025 16:53
  • Güncelleme: 16.08.2025 16:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 7 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde sefer iptallerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile saat 16.00, 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı nedenden dolayı saat 17.45, 19.00 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

