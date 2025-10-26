Giriş / Abone Ol
Yurt
  • 26.10.2025 18:39
  • Giriş: 26.10.2025 18:39
  • Güncelleme: 26.10.2025 18:40
Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
FOTOĞRAF: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre şu seferler yapılamayacak:

Saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri.

