BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre şu seferler yapılamayacak:
Saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri.