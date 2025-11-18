Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 8 seferini iptal etti. BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, sabah 07.00 ile 12.55 arasında yapılması planlanan Mudanya–Eminönü/Sirkeci, Eminönü/Sirkeci–Mudanya, Mudanya–Armutlu (İhlas), Armutlu–Eminönü/Sirkeci ve Armutlu–Mudanya hattındaki bazı karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Güncel
  • 18.11.2025 06:13
  • Giriş: 18.11.2025 06:13
  • Güncelleme: 18.11.2025 06:16
Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BirGün'e Abone Ol