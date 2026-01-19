BUDO'nun seferleri iptal edildi
BUDO, bugün yapılması planlanan 8 feribot seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 19 Ocak Pazartesi günü (bugün) gerçekleştireceği 8 sefer iptal edildi.
BUDO, sefer iptallerine ilişkin resmi web sitesinden duyuru yayımladı.
Duyuruda, sabah 07.00'den itbaren yapılması planlalan 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.
İptal edilen seferler ve detayları şöyle:
- 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
- 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
- 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
- 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
- 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi
- 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
- 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi