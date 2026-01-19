Giriş / Abone Ol
BUDO'nun seferleri iptal edildi

BUDO, bugün yapılması planlanan 8 feribot seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 19.01.2026 12:27
  • Giriş: 19.01.2026 12:27
  • Güncelleme: 19.01.2026 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA / Arşiv

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 19 Ocak Pazartesi günü (bugün) gerçekleştireceği 8 sefer iptal edildi.

BUDO, sefer iptallerine ilişkin resmi web sitesinden duyuru yayımladı.

Duyuruda, sabah 07.00'den itbaren yapılması planlalan  8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

İptal edilen seferler ve detayları şöyle:

  • 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
  • 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
  • 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
  • 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi
  • 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi
  • 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi
  • 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi
  • 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
