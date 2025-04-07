BUDO seferleri iptal mi? 7 Nisan 2025 BUDO sefer iptal duyurusu

Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bugünkü seferleri hakkında BUDO seferleri iptal mi araştırması hız kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinde seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.