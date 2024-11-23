BUDO seferlerine fırtına engeli: Çok sayıda iptal var

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.