BUDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli: 8 sefer iptal

BUDO, bugün yapılması planlanan 8 feribot seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 10.02.2026 01:59
  • Giriş: 10.02.2026 01:59
  • Güncelleme: 10.02.2026 02:02
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre,

• 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

• 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

• 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

• 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

• 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

• 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

• 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

• 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

