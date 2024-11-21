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BUDO seferlerinin tamamı iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 12 seferinin tamamı iptal edildi.

Güncel
  • 21.11.2024 10:25
  • Giriş: 21.11.2024 10:25
  • Güncelleme: 21.11.2024 10:28
Kaynak: AA
BUDO seferlerinin tamamı iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.

Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.

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