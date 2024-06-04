BUDO ücretlerine yüzde 52 zam

BUDO'da 22 Ocak'ta yapılan tarifelere yapılan fiyat artışının ardından yüzde 52 zam kararı alındı. Buna göre, 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferleri 350 liraya yükseldi. Öğrenci ve çocuk yolcular için fiyat 250 liraya çıkarıldı.

Güncel 04.06.2024 14:09 Giriş: 04.06.2024 14:09

Güncelleme: 04.06.2024 14:11 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA