BUDO ücretlerine yüzde 52 zam
BUDO'da 22 Ocak'ta yapılan tarifelere yapılan fiyat artışının ardından yüzde 52 zam kararı alındı. Buna göre, 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferleri 350 liraya yükseldi. Öğrenci ve çocuk yolcular için fiyat 250 liraya çıkarıldı.
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinden hareket ederek İstanbul’un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlayan deniz araçlarının fiyatlarında artışa gidildi.
BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı. Bu fiyatların üzerine yüzde 52’lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı.
BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak.
BUDO’nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi, seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.