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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 07.02.2025 08:22
  • Giriş: 07.02.2025 08:22
  • Güncelleme: 07.02.2025 08:24
Kaynak: İHA
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı. 

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