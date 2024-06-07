Buğday alım fiyatına tepki sürüyor: Acilen revize edilmeli

TZOB Başkanı Bayraktar, hububat alım fiyatlarını değerlendirdi. Buğday fiyatlarının acilen revize edilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a buğday fiyatlarının revize edilmesine yönelik talebimizi de bir mektupla bildireceğiz" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday alım fiyatının güncellenmesi talebinde bulundu.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından duyurulan 2024 yılı hububat alım fiyatlarını değerlendirdi.

"ÜRETİCİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Buğday fiyatlarının ülkede üretim yapan hemen her çiftçiyi doğrudan ilgilendirdiğini belirten Bayraktar, açıklanan fiyatların üreticileri hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Bayraktar, fiyatın, birlik tarafından kilogram başına 10 lira 87 kuruş olarak tespit edilen buğday maliyetine eşdeğer seviyede, prim dahil kilo başına 11 lira olarak açıklandığına işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl ki alım fiyatı, geçen yıl prim dahil açıklanan kilo başına 9 lira 25 kuruş olan fiyatın sadece yüzde 18,9 üzerinde gerçekleşti. Buğday hasadının başladığı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekmeklik buğdayda piyasa fiyatları 9 lira 85 kuruş seviyelerindedir. Açıklanan düşük alım fiyatı, ülke genelinde hasadın artması ile şu an piyasada oluşan fiyatların gerilemesine neden olacaktır."

"ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN KAÇACAK"

Çiftçilerin buğdaydan hak ettiği geliri elde etmesi için birlik ve odaların yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Buğday fiyatları acilen revize edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a buğday fiyatlarının revize edilmesine yönelik talebimizi de bir mektupla bildireceğiz. Son 10 yılda buğday ekim alanlarında yüzde 13,7 azalma görülüyor. TÜİK verileri hububatta toplam üretimin geçen yıla göre yüzde 5,4 azalacağını, bu azalma buğday üretiminden kaçış olduğunu gösteriyor. Fiyat revize edilmezse, bu yıl çiftçilerimiz buğdaydan ailesinin geçimini sağlayacak geliri elde edemeyecek, üretimden daha fazla kaçacak."