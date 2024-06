Buğday fiyatı hüsrana uğrattı: Üretime düşmanlar

Buğday üreticileri hasada başlamasının ardından beklenen alım fiyatları dün akşam saatlerinde sessiz sedasız duyuruldu. TMO, ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira fiyat açıkladı. Çiftçi-Sen Başkanı Erdem, “Çiftçinin buğday üretmesi istenmiyor” şeklinde değerlendirdi.

Çiftçinin endişeyle beklediği buğday alım fiyatları hüsrana uğrattı. Geçmiş yıllarda buğday alım fiyatını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklarken, bu yıl fiyatların düşük olması nedeniyle sessiz sedasız sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

Ekmeklik Buğday için ton başına 9 bin 250 TL ve makarnalık buğday için 10 bin TL fiyat belirleyen TMO, arpa fiyatını ton başına 7 bin 250 TL olarak belirledi.

Hububatta destekleme primi ise buğday için ton başına bin 750 TL ve arpa için 750 TL olarak duyuruldu. Böylece, destekleme primi sonrası fiyatlar ekmeklik buğdayda 11 bin TL, makarnalık buğdayda 11 bin 750 TL ve arpada 8 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın buğday taban fiyatı için beklenen 15 lirayı yüksek bulduğu iddia edilmişti.

SOL Parti, "Şirketlere ve tüccarlara hizmeti bırakın, derhal buğday alım fiyatını, üreticinin emeğinin karşılığını verecek şekilde açıklayın" diyerek bugün Uşak Ulubey’de Ziraat Odası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Birçok temel gıdanın hammaddesi olması nedeniyle stratejik öneme sahip olan buğdayda son yıllarda kriz yaşanmaya başladı. Üretim maliyetinin altında kalan alım fiyatlarının yanı sıra üreticiyi desteklemek yerine ithalata milyonlarca dolar harcandı. Bu durum, üreticilerin buğday üretiminden uzaklaşmasına neden oldu.

MALİYETLER ARTTI

Üreticiler, maliyetlerini karşılayacak ve yaşamlarını sürdürebilecek kadar kar elde edebilecekleri bir alım fiyatının açıklanmasını istiyor. Buğday maliyetlerindeki artışın temel nedeni, girdi maliyetlerindeki artışlar oldu. Özellikle ithal edilen kimyasal gübrelerin dolar kurundaki değişimler nedeniyle fiyatları aşırı yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verilerine göre buğday üretiminde kullanılan zirai ilaçların maliyeti geçen yıla göre yüzde 52 oranında arttı. Çiftçilerin buğday tohumunu attığı günden hasada kadar yapacağı harcamalar dikkate alınarak yapılan maliyet hesabında, kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyeti geçen yıla göre yüzde 62 oranında artarak kilogram başına 10 lira 87 kuruşa ulaştı.

ÜRETİM KAYBI BEKLENİYOR

Bu yıl üretimde kayıp bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hububatta bu yıl toplam üretimin geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında azalmasını öngörüyor. Hububat içerisinde üretimin, arpada yüzde 8,7, mısırda yüzde 5,6, buğdayda yüzde 4,5 oranında gerilemesi bekleniyor. Üretimdeki gerilemede kuraklık kaynaklı rekolte kaybının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılda buğday ekim alanları yüzde 13,7 oranında daraldı. Ekim alanlarındaki gerileme, çiftçinin buğday üretiminden uzaklaştığını gösteriyor.

FİYAT DÜŞTÜ

TMO’nun alım fiyatının açıklanması beklenirken, hasada başlanan yerlerde özel sektörün alım fiyatları düşmeye başladı. DHA’ya konuşan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası’nda fiyatların son bir hafta içinde yüzde 10 düştüğünü belirtti. Maliyet artışlarından dolayı çiftçinin ciddi anlamda mağdur olduğunu söyleyen Öter, buğdaydan elde edilen gıda maddelerinin fiyatı artarken buğday fiyatının düşmesinin büyük bir çelişki olduğunu vurguladı:

"Şu an hasadı yapılan buğday, birinci sınıf makarnalıktır. Bu buğdayın, 20-25 gün önce tonu 11 bin 500 liraydı, bu buğday Hububat Ticaret Merkezimizde satışa sunuldu ve 10 bin 100 liraya satıldı. Yüzde 10 fiyat düşüşü var. Ekmeklik buğday da 10 bin 800 liraydı, şu an tonu 10 binin altına düşmüş. Bu şekilde giderse çiftçi büyük zarar eder. Bir an önce açıklanması beklenen fiyatın, hem çiftçiyi koruması hem de çiftçiyi mutlu etmesi gerekir. Verilecek fiyat çiftçinin beklentisini karşılamazsa da mutlaka ek desteklerin sağlanması gerekiyor. Bir kere her şeyden önce çiftçinin kullandığı mazot başta olmak üzere gübre ve tohumda vergiler sıfırlanmalı."

İTHALATTA DÜNYA İKİNCİSİ

Hükümet, buğday üretiminden kaçışı engellemek yerine ithalatı teşvik eden uygulamalara imza atıyor. Türkiye, Çin’in ardından en yüksek buğday ithalatçısı konumuna geldi. Türkiye’nin buğday ve ürünleri ithalatının yüzde 97,3’ünü buğday ithalatı oluşturuyor. Tarım Bakanlığı’nın raporuna göre, 2022/23 pazarlama yılında buğday ithalatının yüzde 30,2 arttığı tahmin ediliyor. Türkiye, 2022/23 pazarlama yılı verilerine göre buğday ithalatının yüzde 68,2’sini Rusya’dan, yüzde 26,6’sını ise Ukrayna’dan gerçekleştirdi.

Rusya’da da bu yıl aşırı hava olayları nedeniyle üretimin azalacağı ifade ediliyor. Bu nedenle buğday fiyatları Rusya’da da artmaya başladı. Rusya’da buğday fiyatları yaklaşık 250 dolar seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE BUĞDAY İTHALATINDA ÖNEMLİ ÜLKELERİN PAYLARI (%) (2022-2023)

Kazakistan: 0,9

Moldova: 1,0

Diğer: 3,3

Ukrayna: 26,6

Rusya Federasyonu: 68,2

BUĞDAY EKİLEN ALAN (HEKTAR)

ÜRETİCİLER SESLERİNİ YÜKSELTSİN

Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, TMO’nun buğday depolarının dolu olduğunu belirterek "Çiftçinin buğday üretmesini istemiyorlar" diyerek alım fiyatlarının hala açıklanmamasına tepki gösterdi. Geçen yıl hasat döneminde gümrük vergisiz ithalat yapıldığını ve TMO’nun depolarında yaklaşık yedi milyon ton buğday olduğunu belirten Erdem, "Üç milyon ton da yeni ithalat yapmışlar. Bütün depolar dolu. Özel sektör almak istemiyor. Buğday fiyatları giderek düşüyor. Girdi fiyatları yükseliyor" diye konuştu.

Uluslararası piyasada tekeller tarafından fiyat belirlendiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu: "Yurtdışında da fiyatlar düşüyor. Şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onun için de randevu sistemi getiriyorlar. Fakat buğdayları çiftçilerin elinde tutabilmesi mümkün değil. Anadolu, buğdayın ilk ortaya çıktığı yer. Buğday üretiminden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Zaten açık ve net planları şu; siz daha çok emek yoğun, bitkisel üretimlere yönelin, makinalı, büyük alanlarda yapılan üretimden uzaklaşın. Şimdi bu plan işliyor ve buğday üreticileri, arpa üreticileri zor duruma düşüyor. Birçok çiftçi, mesleklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor."

Üreticilerin seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Erdem, "Girdi fiyatlarının yükselmesiyle beraber buğdayın maliyeti 10 liraya çıktı. Ziraat Odası, 13 TL + 2 TL prim istiyor. Çiftçi tabii ki maliyetinin üstünde ürününü satmak istiyor. Yoksa bir daha ekemeyecek, üretimini sürdüremeyecek. Üreticiler, bu süreçte kendi seslerini yükseltebilirlerse ve örgütlü olarak davranabilirlerse bu fiyatın yükselmesini sağlayabilirler" diye konuştu.

NÜFUS ARTTI, ÜRETİM DÜŞTÜ

• 2002’de 1,1 milyon ton buğday ithalatı yapılırken, 2022-23 döneminde ithalat 12 milyon ton oldu.

• 2002’de buğday ithalatı için 150 milyon dolar harcanırken, 2023 yılında bu rakam 3 milyar 402,4 milyon dolara çıktı.

• Buğday ekim alanları 2000 yılındaki 9,4 milyon hektardan 2023’te 6,6 milyon hektara kadar geriledi.

• 1979’da Türkiye nüfusu yaklaşık 43 milyonken buğday üretimi 17,5 milyon ton olarak gerçekleşiyordu. 2023’te Türkiye nüfusu bu sayının iki katına ulaşmışken buğday üretimi 22 milyon tonda kaldı.