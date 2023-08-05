Buğday tarlasındaki yangında 20 dönüm alan zarar gördü
Kaynak: İHA
Karabük’ün Eflani ilçesinde buğday tarlasına çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 20 dönüm alandaki ekin zarar gördü.
Olay, ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Birol Ergül’e ait tarlada balya makinesinden kaynaklı oluşan kıvılcım sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede hızla yayılan yangın müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda bir çiftçi traktörüyle yangının çevrelerini sürerek yangının yeniden çıkmasını engellemeye çalıştı.
Yangın nedeniyle 20 dönüm alandaki ekin zarar gördü.