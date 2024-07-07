Buğday ve arpada rekolte azalıyor, çiftçiler tedirgin

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'nin birçok noktasında iklim krizine bağlı olarak yaşanan hava değişimleri nedeniyle buğday ve arpada geçtiğimiz yıla göre rekolte düşüşleri görülüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklimsel koşullar nedeniyle buğday ve arpada birçok noktada üreticinin umduğunu bulamadığını açıkladı. Üreticinin ürününü müdahale alım fiyatının oldukça altında tüccara satmak zorunda kaldığına dikkati çeken Bayraktar, açıklanan müdahale alım fiyatlarının ''acilen'' revize edilmesini istedi.

Bayraktar, “Buğday için ton başına bin 750 lira, arpa için ton başına 750 lira olan fark ödemesi desteğinin artırılması gerekiyor” dedi. Bayraktar şu ifadeleri kullandı: “İlkbaharda oluşan olumsuz iklim şartları nedeniyle özellikle arpa rekoltesinde geçtiğimiz yıla göre önemli oranda düşüş bekliyoruz. Ziraat odalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda hasadı devam eden arpada rekoltenin geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 15 azalarak 9,2 milyon tondan 7,8 milyon tona, buğday rekoltesinin ise yüzde 8-10 seviyesinde azalarak 22 milyon tondan yaklaşık 20 milyon tona düşeceğini tahmin ediyoruz. Bazı bölgelerde verimde umduğunu bulamayan çiftçilerimiz bir sonraki sezona hazırlık yapmak için tedirgin. Türk çiftçisi her türlü olumsuzluğa rağmen fedakâr bir şekilde üretime devam etse de onlara verilecek en büyük destek doğru hazırlanmış, ülke ve çiftçi menfaatleri doğrultusunda saha gerçekleriyle örtüşen uzun vadeli tarım politikalarıdır.”