Buğdayda sömürüye son!

HABER MERKEZİ

SOL Parti Uşak örgütü, 2025 yılı için açıklanan buğday alım fiyatlarına tepki gösterdi. Uşak’ın merkez ilçe köylerinden Çevre Köy’de gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda üretici katıldı.

Basın açıklamasını okuyan üretici Ali Yavuz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2025 yılı buğday alım fiyatlarının, Türkiye’nin tarım politikasının geldiği noktayı, ithalatçı ve şirketçi mantığı, küçük çiftçiye dayatılan yoksulluk ve sefaleti kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Bir tonluk ekmeklik ve makarnalık buğday için belirlenen 13 bin 500 TL’nin üreticinin insanca yaşam sürdürebilmesi için yeterli olmadığını kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

“Buğday alım fiyatları, devletin tarımda kamusal sorumluluğunu yerine getirmediğini, aksine küçük ve yerli üreticiyi yok saydığını ve büyük şirketlere alan açtığını bir kez daha göstermektedir. Bu fiyatlar küçük çiftçinin ve köylünün yaşadığı zorlukları hafifletmekten ziyade derinleştirmektedir. Buğday alım fiyatları, üreticiye ve yerli üretime destek sağlamayı bırakın tam tersine ithalata dayalı bir düzeni devam ettirmektedir. Buğday fiyatları, üreticinin gerçek maliyetini bile karşılamıyor. Üretici bir yandan kuraklık, zirai don, aşırı sıcaklar gibi iklim krizinin etkileriyle diğer yandan da günden güne düşürülemeyen girdi maliyetleriyle boğuşuyor. Bu sorunlar, küçük çiftçiyle birlikte kırsal yaşamı da tehdit etmektedir. Bu alım fiyatlarıyla bir yandan can çekişmekte olan kırsal yaşamın tabutuna son çiviyi çakılmaktadır. Diğer yandan da dışa bağımlılık ve şirket hakimiyeti iyice pekiştirmektedir. Bunlarla birlikte dışarı bağımlı kılınan ülke ve ithalat için cebinden milyonlar çıkan halk yani hem üretici hem tüketiciler açlık sefalet ve yoksulluğa terk edilmektedir.”

SERMAYENİN DEĞİL HALKIN ÇIKARINA ÖNCELİK

Türkiye’nin tarım politikasının, yıllardır dışa bağımlılığa ve büyük şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulayan Yavuz, şu ifadeleri kullandı: