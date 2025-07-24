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Buğra Çal 1 sene daha Manisa Basket’te

Ajans Haberleri
  • 24.07.2025 11:30
  • Giriş: 24.07.2025 11:30
  • Güncelleme: 24.07.2025 11:31
Kaynak: DHA
Buğra Çal 1 sene daha Manisa Basket’te

MANİSA, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket takımı henüz başantrenörünü belirleyemezken, ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Manisa temsilcisi geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki genç oyuncu Buğra Çal ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya vardı. Forvette görev yapan Burak Çal, 22 maçta 11:04 dakika, 3.2 sayı, 1.8 sayı, 0.8 asist ortalamaları tutturmuş, sezon sonunda yakaladığı formla süresini artırmıştı.

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