Buğra Gökce anlattı: Konut arzının artması fiyatları düşürür mü?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, konut arzının artmasının fiyatları ve kirayı düşürmeyeceğine ilişkin değerlenirme yaparak nedenlerini sıraladı.

Gökce, orta ve düşük gelirli vatandaşların konutlara erişemediğini, arz edilen konutların yüksek sermaye sahibi vatandaşlar tarafından alındığını, konutları yabancıların satın aldığını ve düzensiz göçün sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"NE KADAR SU KOYARSANIZ KOYUN, ALTI DELİK KOVA DOLMUYOR"

"1- Orta ve düşük gelirli vatandaşlar konutlara erişemiyor: Yeni yapılan konutların fiyatlara etki etmesi için orta ve düşük gelir gruplarının konutlara erişebilmesi lazım. Bugün 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksidi 60 bin liradan başlıyor. Çalışanlar, emekliler ve orta gelirliler yaşam masraflarıyla birlikte bu krediyi karşılayamıyor.

2- Arz edilen konutlar yüksek sermaye sahibi vatandaşlar tarafından alınıyor: Konutları satın almak için sermaye gücüne sahip olanlar zaten varsıl olanlar. Dolayısıyla arz edilen konutlar yüksek sermaye sahibi vatandaşların yatırım amacıyla aldığı 2'inci, 3'üncü konut oluyor. Piyasaya etkisi daralıyor.

3- Konutları yabancılar alıyor: Vatandaşlık promosyonlu konut satışı gibi uygulamalar nedeniyle piyasadaki yabancı talebi devam ediyor. Yabancılar hem konut hem vatandaşlık alıyor. Yabancı talebi konut fiyatlarını yükselttiği gibi arz edilen konutlar için de baskı yaratıyor. Konutları döviz sahibi yabancılar alıyor, bizim vatandaşlarımız alamıyor.

4- Düzensiz göç devam ediyor: Düzensiz göç konut piyasasına yönelik talebi de yukarı çekiyor, tek başına konut arz etmek bu dinamik nedeniyle yetersiz kalıyor. Ne kadar su koyarsanız koyun, altı delik kova dolmuyor."

GÖKCE, KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜ SIRALADI

Gökce, paylaşımının devamında ne yapılması gerektiğini şöyle sıraları:

"1- TOKİ'yi asli işlevine döndürmek. Sosyal konut üreterek arz etmek.

2- Kiralık sosyal konut üretimi ve üretilen tüm toplu konutlardan bir bölümünü kiralık sosyal konut olarak barınma sorunu yaşayanların hizmetine sunmak.

3- Kooperatifleri destelemek. Kooperatiflerin konut üretimine katılması için uygun koşulları yaratmak.

4- Uzun vadeli düşük faizli kredi temini ile evini yenilemek isteyen riskli yapıda yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamak.

5- Yapı ve arsa stoğu ve piyasasını barınma sorunu yaşayan kesimlerin (emekli, öğrenci, yeni evli vb) taleplerine uygun nitelikli çeşitlenmiş konut stoğu üretimini merkezi ve yerel yönetim işbirlikleri ile yönetmek

6- İnşaat sektöründe yerlilik oranını arttırmak. Konut üretimi maliyetini dengeli bir noktaya taşımak.

7- Konut kredisinde düşük ve orta gelirliler için avantajlı koşullar oluşturmak.

8 Kademeli emlak vergisi uygulaması ile boş kalan konutlardan ve ikinci, üçüncü gayrimenkulden daha fazla vergi alarak kaynak üretmek.

9- Konut piyasası denge bulana kadar yabancılara konut satışı uygulamasını durdurmak, düzensiz göçle mücadele etmek."