Buğra Gökce anlattı: Konut fiyatlarındaki artış oranı neden enflasyonun altında kaldı?

İBB’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konut fiyatlarındaki artış oranının neden enflasyonun altında kaldığını açıkladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı konut fiyat endeksi verilerine göre konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 58,31 arttı. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı, Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökce, X’ten yaptığı paylaşımla konut fiyatlarındaki artış oranının enflasyonun altında kalmasını nedenleriyle anlattı.

Gökce, sebepleri şöyle sıraladı:

"Konut fiyatlarındaki artış oranı enflasyonun altında kaldı.

- Konut fiyatlarının artış hızı azalırken, satılık konutların ilanda kalma süresi de 68 güne çıktı.

- Grafikte dağ şeklinde yer alan tarih aralığına baktığınızda "epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım"ın sonuçlarını görüyorsunuz.

- Bu dönemde uygulanan politikalar nedeniyle düşük ve orta gelir mensubu vatandaşlarımız konutlarını satmak zorunda kalırken, yapılan sermaye transferi ile yüksek gelir grupları üçüncü, dördüncü konutlarını satın aldı.

- Aynı dönemde yabancılar da konut satın alıp vatandaş olurken, şimdi konutlarını satarak rant transferi yapmaya başladı

- Sadece rantı önemseyen piyasa aklıyla konut sektörü iyileşmez. Türkiye'nin konut hakkını koruyacak, çeşitli tiplerde sosyal konut üretip halkımıza sunan yeni bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var."