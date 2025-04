Buğra Gökce: Bana 7 'suç eylemi' soruldu, soru soranlar bile utandılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gökce, "30 günde hakkımızda 56 yalan veya iftira atıldı. 24 saatte 1,8 iftira. Hepsini çürüttük. Şimdi yenisini bulmaya çalışıyorlar" dedi.

"Şahsen bana 7 'suç eylemi' soruldu" diyen Gökce, "6'sında İzmir'de halkımıza İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak hizmet ediyordum, 1 soruda da açık ihale kararı verdiğimi ifade ettim. Soru soranlar bile sordukları sorudan utandılar. Hepimiz böyleyiz" ifadelerini kullandı.

Gökce, "Kıbrıs Gazisi babamın alın teri ne kadar temizse, Sn. Ekrem İmamoğlu başkanımızın alın teri de o kadar temiz, biz de o kadar temiziz" değerlendirmesini yaptı.

Buğra Gökce'nin açıklamaları şöyle:

"1- Sn. Ekrem İmamoğlu, benim ve arkadaşlarımızın hak ve özgürlükleri gasp edileli yaklaşık 1 ay oldu.

2- Bu süreçte "tutuksuz yargılama" mümkündü. Hiçbirimiz kaçacak değildik. Biz bu vatana aşık insanlarız. Düşünün, 15,5 milyon vatandaşımızın oyunu alan Ekrem Başkan ve bizler vatanımızı bırakıp nasıl kaçarız? Tam aksine bizi dünyanın neresine zorla gönderirlerse göndersinler denizleri aşar, sarp dağları, ovaları, çölleri karışlar gene güzel memleketimize döneriz.

3- Elbette özgürlüğü seviyoruz. Özgürlüğün teminatı onurdur. Biz onurlu insanlarız. Vatanımızı, bu güzel Cumhuriyeti, bu Cumhuriyetin bugün eşit ve onur sahibi olan 86 milyon kardeşimizi de seviyoruz. Tutsak olabiliriz ancak 86 milyon kardeşimizin dışarıda tutsak olmasına da hayır diyoruz. Herkesin korkmadan düşündüğü, yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. O yüzden kendisini bu ülkenin sahibi sanan, milleti de sadece kendisine kul ve köle olarak gören zihniyete karşı dimdik duruyoruz.

4- 30 günde hakkımızda @ibbtekzip hesabından derlenmiş verilere göre 56 yalan veya iftira atıldı. 24 saatte 1,8 iftira. Hepsini çürüttük. Şimdi yenisini bulmaya çalışıyorlar.

5- Şükür, alnımız ak, başımız dik. Şahsen bana 7 "suç eylemi" soruldu, 6'sında İzmir'de halkımıza İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak hizmet ediyordum, 1 soruda da açık ihale kararı verdiğimi ifade ettim. Soru soranlar bile sordukları sorudan utandılar. Hepimiz böyleyiz. Kıbrıs Gazisi babamın alın teri ne kadar temizse, Sn. Ekrem İmamoğlu başkanımızın alın teri de o kadar temiz, biz de o kadar temiziz.

6- Her 24 saatte 1,8 iftira atan, yalan söyleyen, bu güzel milletimizin verdiği vergiler, yetkilerle sefa süren, bu sefahatı bırakmak istemeyenler ellerinden gelen her şeyi yapacak. Ne çare? Anketlere göre her 3 vatandaşımızından 2'si söyledikleri yalan ve iftiralara inanmıyor. Sandık geldiği anda bu parantezi kapatacağını ifade ediyor.

7- Mertçe, yiğitçe sandıkta karşımıza çıkma cesareti gösteremeyenler var. Bunlar öyle insanlar ki ne yazık ki. "Tanık ifadeleri, sarih VE SAHİCİ DELİLLERLE birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına EKSİKSİZ ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları suçsuzsa BERAATI, değilse tecziyesi MAŞERİ VİCDANA muvafık halde mutlaka ve olabilecek EN KISA SÜREDE temin edilmelidir" gibi insanlığın ve milletimizin hak ve adalet kültürüne uygun bir talebi bile kabul edemiyor, "dava süreci 5 yıl 10 yıl sürer" gibi ifadelerle halkımızı ve toplumsal vicdanımızı yaralıyorlar.

Milletimizin yüzlerce yıllık kültürüne, ahlakına ve terbiyesine yabancı bu insanların sözlerine asla kulak asmayın. Bizler nev zuhur bir topluluk değiliz. Aksine zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan bir milletiz. Adaleti de biliriz, hakkı da biliriz, hukuku ve üstünlüğünü de biliriz. Geleceği birlikte kuracak, birlikte başaracak ve birlikte kazanacağız. Nasıl İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Adana'da başardıysak yine başaracağız. Sizleri seviyor, ailenizden bir insan olarak söylüyorum; Hepimizin tapusunun, diplomasının, hak ve özgürlüklerinin teminatı sandıktır, anayasadır. Egemenlik milletindir, Birlikte başaracağız!"