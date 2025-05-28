Buğra Gökce cezaevinde evlenecek: Ailesine katılma izni verildi
İBB operasyonları kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin ailesinin nikah törenine katılma talebi Bakanlık tarafından onaylandı.
İBB'ye yönelik 19 Mart tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin nikah töreni hakkında yeni gelişme yaşandı.
Halk TV'de yer alan habere göre, Gökce ve Filiz Kahveci'nin bugün Silivri Cezaevi'nde yapılacak nikah töreninde evlenecek.
Törene CHP lideri Özgür Özel de şahitlik edecek.
Nikaha, Bakanlığın izin vermediği belirtilmişti. Ancak bugün BAkanlık tarafından izin verildiği ifade edildi.
AİLESİNE KATILIM İZNİ VERİLMEMİŞTİ
Buğra Gökce'nin "Bakanlık iznine tabiymiş" ifadeleri ile açıkladığı aile katılımı için izin verilmediği ortaya çıkmıştı.
Gökce'nin ailesi bu yasağa rağmen, nikah saatinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde olacaklarını açıklamıştı.