Buğra Gökce'den deprem açıklaması: 'Ya Kanal Ya İstanbul' derken bunu söylüyorduk!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı şehir plancısı Doç. Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaşıldı.

Mesajını depremin gerçekleşmesinin hemen ardından yazdığını, ancak cezaevi koşulları nedeniyle paylaşımının yeni yapılabildiğini kaydeden Gökce’nin paylaşımı şöyle:

"GECİKME LÜKSÜMÜZ YOK"

''Silivri’de çok şiddetli sarsıldık. İstanbul başta Marmara Bölgesi için derin bir endişe duyuyorum. Senelerdir öncelikli yapılacakları anlatıyoruz. Tüm uzmanlar deprem için 'Beka' meselesi diyor. Ne olur artık fantezi projelere kaynak ayırmayın. Bu aşamada planlama alanında uzman bir meslek adamı olarak en acil uyarım ve önerim şudur: İstanbul başta riskli yapı stoğu olan kentlerimizde yapıların 'kısmi güçlendirmesi'ne olanak sağlayan yasal düzenlemeyi yarın yapalım.

Gecikme lüksümüz yok. Bu düzenleme sonucunda yapılar düşük maliyetle güçlendirilebilir, güçlendirilen yapılar enkaz halinde sandviç biçiminde yıkılmaz, hasar alır ama binlerce can kaybı önlenir ve insan kurtulur. Bu konuda İBB olarak bir yönetmelik de hazırlamıştık. Ancak yasal düzenleme gerekli. Düzenlemeyi yapıp olan kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmalı, yapı stoğunu en riskli olandan başlayarak güçlendirmek zorundayız.

"YA 'KANAL YA İSTANBUL' DERKEN BUNU SÖYLÜYORDUK"

Bir kez daha haykırıyorum. 'Ya Kanal ya İstanbul' derken bunu söylüyorduk. İstanbul ve Türkiye için yapı stoğunun güçlendirilmesine yönelik düzenleme yapılsın ve kaynaklar kentlerimizi deprem ve afetlere karşı güçlendirmek için ayrılsın. Başka İstanbul yok. Tüm halkımıza kalpten geçmiş olsun dileklerimle. Bu twit 13.15 sularında depremin sıcaklığı ve duygu yoğunluğu ile yazılmış olup, avukat ziyareti sonrası paylaşılabilmiştir. Gecikme cezaevi koşullarından kaynaklıdır."