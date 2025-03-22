Buğra Gökce'den 'gözaltı' yanıtı: Kendi irademle emniyete gittim

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, gözaltına alındığına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gökce, "İstanbul'da İBB'ye ait bir lojmanda oturmaktayım. İş yerim olan İPA'nın yerini tüm kamuoyu ve elbette kamu kuruluşları bilmektedir. Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir" dedi.

"KENDİ İRADEMLE EMNİYETE GİTTİM"

Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim" diyen Gökce, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca hesap veremeyeceğim hiçbir şey olmadığı gibi, beni bugünlere getiren Kıbrıs Gazisi rahmetli babamın öğrettiği şekilde kamu makam ve yetkilerini milletin emaneti bilerek yalnız halkımızın faydası ve esenliği için çalıştım. Bu süreç sonunda da yine yalnız milletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğim."

"YOLUMUZUN UZUN"

Buğra Gökce, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün dünden daha umutlu, daha motive, daha heyecanlı, daha güçlü ve daha inançlıyız. En büyük üzüntüm bu kötülükler nedeniyle canımız kadar çok sevdiğimiz halkımızın sıkıntılar yaşaması, ekonomik sorunların büyümesi ve yükün artmasıdır. Büygük bir inançla söylüyorum ki bu günler de geçecek, halkımızın sırtındaki yükleri azaltacak, gençlerimizin hayalini kurdukları ülkeyi gerçek yapmak için çalışacağız.

Yolumuz Uzun! Tüm dostlara, güzel mesajlarını ileten arkadaşlara, milli egemenliğe ve haklarına sahip çıkmak için ayağa kalkanlara ve özellikle pırıl pırıl gençlerimize sevgiyle.."

ÖN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP'nin yarın gerçekleştireceği cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için çağrı yapan Gökce, "Bir de ufak ricam var, ne yazık ki süreç nedeniyle yarın yapılacak ön seçimlerde oyumu kullanamayacağım. Sizlerden ricam CHP üyeleri "milli irade sandığı"nda, üye olmayanlar ise "dayanışma sandığı"nda benim kullanamadığım oy olun, gidin oyunuzu kullanın, en güçlü şekilde egemenliğin millette olduğunu herkese gösterelim" dedi.