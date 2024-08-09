Buğra Gökce'den Instagram yasağı açıklaması: Haftalık zarar 396 milyon dolara ulaşabilir

Türkiye'de 2 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan Instagram'a erişim engeli devam ediyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Instagram yasağının ekonomiye vereceği zarara dikkat çekti.

Erişim engelinin küçük işletmeleri, turizm ve lokantacılık sektörünü vuracağını ifade eden Gökce, "Sadece Instagram yasağı nedeniyle bir haftada ekonomimizin uğradığı zarar 396 milyon dolara ulaşabilir" uyarısında bulundu.

Haftalık e-ticaret hacminin daralmış olduğunu da kaydeden Gökce, "Yasaklarla sorunlar çözülemez. Instagramın yasaklanmasının ağır bedelini 85 milyon ödüyor" diyerek tepki gösterdi.

Gökce'nin açıklamaları şöyle:

"» Instagram yasağı: Haftalık zarar 396 milyon dolara ulaşabilir. TUSAŞ’ın 1 yılda yaptığı ihracattan fazla para kaybedebiliriz.

» Instagram yasağı küçük işletmeleri, turizm ve lokantacılık sektörünü vuruyor!

» Türkiye’de e-ticaret yapan 559 bin 412 işletme var. Bu işletmelerin %76’sı şahıs işletmesi, %21’i limited şirket ve %3’ü anonim şirket.

» 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 milyar TL olması bekleniyor -du.

» Instagram’ın kapalı olmasının haftalık maliyeti 13,3 milyar liraya çıkabilir. Haftalık e-ticaret hacmi de daralmış durumda.

» Ölçeği anlamak açısından, 2023 yılında Aselsan 108, Roketsan 161, TUSAŞ 337 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. Sadece Instagram yasağı nedeniyle 1 haftada ekonomimizin uğradığı zarar 396 milyon dolara ulaşabilir.

» Instagram yasağı sadece e-ticareti etkilemiyor. Turizm, otelcilik, lokanta ve restaurantlar başta olmak üzere hizmet sektörü de müşterilere ulaşmakta zorlanıyor. Yasağın yaz sezonunda uygulanması işletmeleri etkiliyor.

» Yasaklarla sorunlar çözülemez. Instagramın yasaklanmasının ağır bedelini 85 milyon ödüyor. Türkiye’nin de dünyada itibarı zedeleniyor. Kamu keyfi kararlarla değil akılcı, bilimsel ve gerçekçi kararlarla yönetilirse Türkiye kazanır."

💥 Instagram yasağı: Haftalık zarar 396 milyon dolara ulaşabilir. TUSAŞ’ın 1 yılda yaptığı ihracattan fazla para kaybedebiliriz.



💥 Instagram yasağı küçük işletmeleri, turizm ve lokantacılık sektörünü vuruyor!



📌 Türkiye’de e-ticaret yapan 559 bin 412 işletme var. Bu… pic.twitter.com/xsjxMcP60E — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 9, 2024

Türkiye'de 2 Ağustos günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Yurttaşlar duruma tepki göstererek hak ihlallerine ve özgürlüklerinin iktidar tarafından kısıtlanmasına dikkat çekmişti.

Instagram üzerinden satış yapan işletmeler ve aldıkları reklamlar üzerinden para kazanan yüksek takipçili kullanıcılar ise mağduriyetlerinin nasıl giderileceğine yönelik endişelerini dile getirmişti.