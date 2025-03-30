Buğra Gökce'den Mahir Polat mesajı: Bir an önce tahliyesini talep ediyoruz

İBB'ye düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, yine Silivri Cezaevi'nde tutulan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gece hastaneye kaldırılan ve öğle saatlerinde anjiyoya alınan Mahir Polat'a ilişkin mesaj yayımladı.

Tutukluluğun istisna olması gerektiğini belirten Gökce, "Ağır sağlık sorunları yaşayan, tedavi görmesi gereken bir insanın tutuklanması eziyet veya yaşam hakkına saldırı sayılabilir" dedi.

Buğra Gökce, "Bu koşullarda arkadaşımızın biran önce tahliyesini ve ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma kavuşmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Değerli yol arkadaşım ve dostum @mhrpolat ‘ın yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendim.



Hukukumuza göre tutukluluk hali istisnadır. Ağır sağlık sorunları yaşayan, tedavi görmesi gereken bir insanın tutuklanması eziyet veya yaşam hakkına saldırı sayılabilir.



Bu koşullarda… pic.twitter.com/bGCHfQYXRp — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) March 30, 2025

Silivri Cezaevi'nde dün rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alınmıştı.