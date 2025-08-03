Buğra Gökce'den, Metin Sözen için taziye mesajı: Kültür ve mimarlık dünyamıza, ailesine, öğrencilerine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim

Prof. Dr. Metin Sözen, önceki gün 89 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Sözen, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin taziye mesajı, X hesabından paylaşıldı.

Gökce'nin mesajı şöyle:

"Kıymetli Metin Hocam! Bir Anadolu sevdalısı, tarih ve kültürel miras emekçiliğinden duayenliğe yükselen eşsiz bir öğretmen ve anıt kişi olarak adını ve eserlerini yeryüzüne kazandıran büyük insan, Anadolu'nun hemen her köşesine dokundun, binlerce insanın hayatına güzellikler kattın, hepimize inanılmaz şeyler öğrettin. Emeğin çok çok büyük.

Senin kadar çalışırsak, senin kadar seversek, senin kadar emek verirsek Anadolu da kentlerimiz de insanlığımız da bu güzel ülke de bambaşka bir yer olur. Hepimize düşen temel görev bu sevgi, emek ve güzelliklerle incecik yolda yürümektir. Tüm ülkemize ÇEKÜL başta olmak üzere kültür ve mimarlık dünyamıza, ailesine, öğrencilerine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun."