Buğra Gökce, doğurganlık hızının düşmesini değerlendirdi: Demografik tehditle karşı karşıyayız

İPA Başkanı Buğra Gökce, TÜİK'in 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini değerlendirdi. Doğurganlık hızının düşmesine dikkat çeken Gökce, "Nüfus verileri demografik bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2023 yılına ilişkin açıkladığı doğum istatistiklerini değerlendirdi.

Nüfusun yaşlandığına ve doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çeken Gökce, "Nüfus verileri demografik bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Doğurganlık hızının düşmesinin en önemli sebebinin ekonomik gidişat olduğunu belirten Gökce, "Doğurganlık hızının düşmesinin en önemli sebebi ekonomi. Kentli nüfusun artışı ve yoksullaşma hem evlenme oranını düşürüyor hem de ekonomik kaygılarla çocuklarına bakamayacağını düşünenler daha az çocuk yapıyor" ifadelerini kullandı.

İBB'nin sosyal belediyecilik alanında attığı adımları da yazan Gökce'nin paylaşımı şöyle: