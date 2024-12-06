Buğra Gökce: "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin nüfusu 79 ilin nüfusundan büyük"

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, "Eğitim sisteminin ve ekonominin acı sonucu: 4,7 milyon gencimiz ne eğitimde ne istihdamda" diyerek ekonik krize ve eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitim ve istihdam verilerine dikkat çekti.

Paylaştığı verilerde, 2023 yılı verilerine göre 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne istihdamda olan 4,7 milyon genç olduğunu belirten Gökce, "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin nüfusu İzmir dahil 79 ilin nüfusundan büyük" dedi.

Söz konusu verilerde, 15-29 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan erkeklerin oranının yüzde 15,5 kadınların oranının ise yüzde 36,4 olduğuna işaret eden Gökce, "Avrupada cinsiyet farkının en büyük olduğu ülke de Türkiye. Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 25,8 iken, AB ortalaması sadece yüzde 11,2" ifadelerini kullandı.

Aynı oranın İtalya'da yüzde 16,1, Fransa ve İspanya'da 12,3, Almanya'da ise sadece yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini ifade eden Gökce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

SEBEP EĞİTİM VE EKONOMİ POLİTİKALARI

"Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun bu derece yüksek olmasının önemli sebepleri var. Uygulanan eğitim politikaları sürekli değişiyor. Eğitimin niteliğinde yaşanan düşüş nedeniyle gençlerimiz hayata dezavantajlı atılıyor. Ekonomi politikalarındaki uygulamalar da gençlerimizin istihdam edilmesini, nitelikli ve güvenceli işler bulmasını engelliyor"

YÜZDE 53'Ü YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR

Yapılan araştırmalara göre de eğitime devam eden gençlerin en az yüzde 53'ünün yurtdışında yaşamak istediğini aktaran Gökce, "Yani uygulanan politikalar yüzünden gençlerimiz kendi vatanlarında hak ettikleri hayata kavuşamazken, yetişmiş gençlerimiz de yurt dışında yaşama hayali kuruyor, ülkemiz beyin göçü nedeniyle geleceğimiz olan gençlerimizi kaybediyor. Gençlerimizi yeniden kazanmak, gençlerin hayallerine yakışan bir Türkiye kurmak zorundayız" değerlendirmesi yaptı.