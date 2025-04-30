Buğra Gökce: Ömrümü bu mücadeleye harcadığım için büyük bir huzur ve mutluluk duyuyorum

19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, yazdığı yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sakin ve mutevazı bir yaşamın önemli olduğunu ve 16 yıldır yönetici olarak devam ettiği kariyerinde de bundan ödün vermediğini belirten Gökce, "Onun verdiği huzur ve mutluluk çok şükür ki hayatımın en büyük zenginliklerinden" dedi.

"TÜM MESLEK İNSANLARI BU DÖNEMDE MÜCADELEYE MECBUR KALDI"

Kentlerde kamu yararını savunmanın bedelini ödeyen meslek insanlarının sesi olmayı amaçladığını vurgulayan Buğra Gökce, “Aldığı eğitimin hakkını veren, toplumu düşünen... tüm meslek insanları bu dönemde mücadeleye mecbur kaldı” derken mektubuna şöyle devam etti:

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

"Aldığı eğitimin hakkını veren, toplumu düşünen kent ve kent hakkı konusunda hassasiyeti olan tüm meslek insanları, mühendisler, mimarlar bu dönemde mücadeleye mecbur kaldı! Buna da hiç pişman değilim. Bunca şehir plancısının tutsak olması, Silivri’de olması başka nasıl açıklanır."

Gökce, mektubunu şöyle sonlandırdı:

"Ömrümü bu mücadeleye harcadığım için büyük bir huzur ve mutluluk duyuyorum. Mütevaziliğimizi kaybetmeden huzur ve mutluluğumuzu bu mücadele ile yakalayacağımızı düşünüyorum. Bizim de yaşam gücümüz savaşımız ve yaşama tutunma biçimimiz bu! Silivri’deki tüm plancı dostlarımla ve bu mücadeleyi sürdüren dışarıdaki tüm dostlarımızla sizlere gönül dolusu mutluluk diliyoruz…"