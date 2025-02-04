Buğra Gökce paylaştı: İstanbul'da yaşam maliyeti 82 bin lirayı aştı!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, enflasyon verilerini değerlendirdi, İstanbul'da yaşam maliyetini paylaştı.

Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayı enflasyonu TÜİK’e göre yüzde 5, İTO’ya göre 5,16, ENAG’a göre 8,22 ve İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre 7,1. Türkiye’de 1 ayda yaşanan enflasyon dünyada 140 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek. Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun ise iki katından fazla" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA KÖTÜ TABLO

"Türkiye yıllık enflasyon açısından dünyada en yüksek enflasyonun olduğu 5’inci ülke" diyen Gökce, şunları söyledi: "TÜİK’in açıkladığı yüzde 42,1’lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türkiye’yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya ve 34,5 ile İran takip ediyor. Savaş halindeki Rusya’da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna’da sadece yüzde 12."

ÜCRETLİLERİN VE EMEKLİLERİN GELİRİ ERİYOR

İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını da aktaran Gökce, "Türkiye’de gıda, kira ve ısınma fiyatları her gün artarken çalışanların, ücretlilerin ve emeklilerin geliri eriyor. İstanbul’da yaşam maliyeti sadece 1 yılda 53 bin 58 liradan, 82 bin 880 liraya çıktı. Türkiye’ye akla, bilime ve hukuka değer veren, ülkemizin kaynaklarını halkın refahını arttırmak için kullanacak yeni bir akıl lazım" dedi.