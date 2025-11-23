Buğra Gökce Silivri günlerini kitaplaştırdı: "22 Metrekare Gökyüzü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dava kapsamında 8 aydan uzun süredir cezaevinde tutulan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Silivri günlerini kitap haline getirdi.

Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı sonrası kendi isteğiyle ifade vermek üzere emniyete gitmiş, 21 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

“22 METREKARE GÖKYÜZÜ”

Gökce'nin 8 ayı aşkın süredir devam eden Silivri günlerini anlattığı “22 Metrekare Gökyüzü” adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan 312 sayfalık kitap için şu değerlendirmede bulunuldu:

“Bu kitap, bütün meslek yaşamını halkına, ülkesine adamış bir şehir plancısının, Cumhuriyet sevdalısı bir yurtseverin, Silivri Cezaevi’nde tuttuğu notlardan ve mesleki, entelektüel donanımını ortaya seren, hedef oluşunu açıklayan gazeteci görüşlerinden oluşuyor. Buğra Gökce, çalıştığı tüm kamu kurumlarında liyakatten taviz vermeyen duruşuyla bilinen, aldığı her kararı vicdanıyla harmanlayan, kent hakkını savunmayı yaşam biçimi olarak kavramış bir hümanist. Gökce yıllardır Çankaya Belediyesi, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde biriktirdiği deneyimini, en son İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığıyla daha etkin biçimde kullanıyordu. Halkın kaynaklarını yine halkçı bir doğrultuda kullanırken, 'resmi yalanlara' meydan okuyan gerçek verilerle, bilimsel çalışmalarla rant odaklarının hedefi hâline geldi, 19 Mart Operasyonları sonucu haksız biçimde tutuklandı. Yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışırken hüzünlü, hüzne teslim olmayacak kadar inatçı, dört duvar arasında ülkesinin güncel sorunlarına çare arayacak kadar sorumlu bir insanın, planlamayı yerel ölçeklerde yeniden imleyen, her satırında kentin yeniden düşlenmesi gerektiğini anımsatan bu çalışması, taş duvarları, tel örgüleri aşarak bir düşüncenin peşinde yürümeye çağırıyor.”

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

Ankara'da 1974'te doğan Buğra Gökce, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995'te mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladıktan sonra, 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Japon hükümeti bursuyla Japonya’da kent planlama ve ulaşım yatırımları üzerine eğitim aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden Mayıs 2022’de ayrılan Gökce, 1 Haziran 2022 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı, 1 Şubat 2023’ten itibaren aynı zamanda İETT Genel Müdürü olarak da çalıştı.

Gökce, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ve bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

İPA Başkanlığı'na Nisan 2024 itibarıyla atanan Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklandı.