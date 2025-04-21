Buğra Gökce: “Tutukluluk incelemem 2 dakika sürdü, hakim yüzüme bile bakmadı”

19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyonda tutuklanan isimlerden İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İPA Başkanı Buğra Gökce, 1 aylık tutukluluk incelemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tutukluluğunun birinci ayındaki rutin incelemenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 18 Nisan’da gerçekleştirilen duruşmanın yalnızca birkaç dakika sürdüğünü belirten Gökce, SEGBİS üzerinden yapılan görüşmede avukatlarının da bulunmadığını kaydetti.

Gökce, hâkimin kendisini dinlemekten çok 'başka işle meşgul olduğunu' ve kısa bir ifadenin ardından tutukluluğun devamına karar verildiğini aktardı.

“USULEN YAPILAN BİR SEGBİS TİYATROSUYDU”

Gökce, açıklamasında duruşmayı “Usulen bir SEGBİS duruşması yapıldı. Avukatlarımız da yoktu, biz de rolümüzü istedikleri şekilde ‘uzaktan’ oynamış olduk” sözleriyle tanımladı. İlk tutuklama kararında yaşadıklarına benzer bir süreç yaşadığını söyleyen Gökce, hâkimin kendisine bakmadan, yalnızca “Bitti mi?” diye sorduğunu ve hemen ardından kararı açıkladığını belirtti.

“TUTUKLAMA İSTİSNA OLMALI, HELE SİYASAL KONULARDA”

Tutukluluğun istisnai bir adli tedbir olduğunu ve özgürlüğün ancak zorunlu hallerde kısıtlanması gerektiğini vurgulayan Gökce, siyasal ve toplumsal olaylarda alınan tutuklama kararlarının daha büyük hassasiyet gerektirdiğini söyledi.