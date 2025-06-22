Buğra Kavuncu: "Altaylı'nın gözaltı, demokrasinin geleceği için tehlikeli bir sinyal"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu,, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kavuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı'nın yaşadığı Türkiye'nin getirildiği son noktadır. Etkili ve izlenen, aynı zamanda muhalif bir gazetecinin başına getirilenler iktidarın sınır tanımazlığının göstergesi. Muhalefetin sindirilmesi, artık muhalefetin doğrudan ezilmesi aşamasına geçerek demokrasinin geleceğine dair en tehlikeli sinyalleri veriyor. Özgür basın yoksa demokrasi yok, Fatih Altaylı'nın yanındayız."