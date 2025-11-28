Bugün akşam TV’de Ne Var? Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D Yayın Akışı (Güncel TV Rehberi)

Bugün televizyonda ne var, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti saat kaçta, MasterChef Türkiye yeni bölüm bu akşam var mı, Esra Erol’da canlı yayın ne zaman başlıyor, Yasak Elma hangi kanalda yayınlanıyor gibi sorular sosyal medyada ve Google’da en çok aranan terimler arasında yer alıyor. İşte Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D güncel yayın akışları, saat saat program listeleri ve merak edilen tüm detaylar.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 06:00 Yeni Gelin Tekrar 08:15 Bu Sabah Canlı 10:00 Bahar Tekrar 12:30 Gelin Evi Yeni Bölüm 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı 18:45 Show Ana Haber Canlı 20:00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm 00:15 Bahar Tekrar 02:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 05.33 İstiklal Marşı Milli Yayın 05.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Gezi ve Kültür 06.25 Kalk Gidelim Dizi Tekrar 09.20 Adını Sen Koy Dizi 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse Program 13.15 Seksenler Dizi 14.35 Kasaba Doktoru Dizi Canlı İzle 17.45 Lingo Türkiye Yarışma 19.00 Ana Haber Canlı 19.55 İddiaların Aksine Gündem 20.00 Taşacak Bu Deniz Dizi 00.15 Cennetin Çocukları Tekrar 03.00 Seksenler Tekrar 03.55 Lingo Türkiye Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 07:00 Kiralık Aşk Tekrar 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Canlı 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Canlı 16:15 Söz Tekrar 19:00 Star Haber Canlı 20:00 Neşeli Günler Yerli Film 22:15 Rina Yerli Film 00:30 Rina Tekrar 02:15 Yüksek Sosyete Tekrar 04:00 Söz Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 07:00 Kahvaltı Haberleri Haber 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Program 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Canlı 13:00 ATV Gün Ortası Haber 14:00 Mutfak Bahane Program 16:00 Esra Erol'da Canlı 19:00 ATV Ana Haber Canlı 20:00 C Takımı / Yerli Sinema Film 22:25 Gece Gündüz / Yabancı Sinema Film 00:30 Kuruluş Orhan Dizi 03:00 Kardeşlerim Tekrar 05:30 Aldatmak Tekrar

NOW (FOX) YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 07.30 İlk Bakış Canlı 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Canlı 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı 12.30 Yasak Elma Dizi 13.30 En Hamarat Benim Yeni Bölüm 16.30 Ben Leman Dizi 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Canlı 20.00 Recep İvedik Film 22.15 Ben Leman Tekrar 01.00 Ben Leman Tekrar 03.45 Sakıncalı Film 06.00 Karagül Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 06:00 Tuzak Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Program 08:30 Oynat Bakalım Program 09:00 Gel Konuşalım Canlı 12:30 Zahide Yetiş’le Sence? Yeni Bölüm 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeni Bölüm 20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tekrar 03:30 Gel Konuşalım Program

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi 09:00 Neler Oluyor Hayatta? Canlı 11:00 Yaprak Dökümü Tekrar 14:00 Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm 16:45 Uzak Şehir Dizi 18:30 Kanal D Ana Haber Canlı 20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm 00:15 Eşref Rüya Tekrar 02:45 Siyah Beyaz Aşk Tekrar 04:30 Üç Kız Kardeş Tekrar

BUGÜN TV’DE NE VAR?

Kızılcık Şerbeti bugün var mı, saat kaçta?

Evet, Show TV’de bu akşam 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda.

MasterChef Türkiye bugün hangi kanalda?

TV8’de saat 20.00’de yeni bölüm yayınlanıyor.

Esra Erol’da canlı yayın ne zaman başlıyor?

ATV’de saat 16.00’da canlı yayında.

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün mü?

Evet, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümü yayınlanacak.

Yasak Elma tekrarları ne zaman yayınlanıyor?

NOW TV’de saat 12.30’da yayınlanıyor.

Bugünün yayın akışında özellikle Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar, Esra Erol’da, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber öne çıkıyor. Televizyon keyfi yapmak isteyenler için gün boyunca tekrar diziler, canlı programlar, magazin kuşakları ve yerli filmler seçenekler arasında yer alıyor. Yayın saatlerini kaçırmamak için yukarıdaki tabloyu kolayca takip edebilirsiniz.