Bugün Altın Kaç Lira? 24, 22, 18 ve 14 Ayar Gram Altın Fiyatları (27 Kasım 2025 Perşembe)

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri ve “Bugün altın kaç lira?”, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?”, “Bilezik fiyatları kaç lira?” soruları yatırımcılar ve hediye amaçlı altın almak isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 27 Kasım 2025 Perşembe gününe ait 24, 22, 18 ve 14 ayar gram altın fiyatları, çeyrek altın, bilezik ve ons altın fiyatı güncel rakamlarla açıklandı. İşte güncel altın tablosu ve detaylar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 27 KASIM 2025 PERŞEMBE

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Gram Altın (24 Ayar) 5.672,35 5.672,99 -0,17% Çeyrek Altın 9.399,00 9.480,00 -0,28% Altın (ONS) 4.156,13 4.156,70 -0,18% 22 Ayar Bilezik 5.259,38 5.298,22 -0,26% 22 Ayar Gram Altın 5.245,48 5.488,89 -0,28% 18 Ayar Gram Altın 4.140,81 4.141,28 -0,17% 14 Ayar Gram Altın 3.169,22 4.269,24 -0,25%

BUGÜN GRAM ALTININ FİYATI (24, 22, 18 VE 14 AYAR)

Gram altının bugünkü satış fiyatı 5.672,99 TL olarak açıklandı. Diğer ayarlarla birlikte gram altının ayrıntılı fiyatları ise şöyle:

Ayar Satış Fiyatı (TL) 24 Ayar Gram Altın 5.672,99 22 Ayar Gram Altın 5.488,89 18 Ayar Gram Altın 4.141,28 14 Ayar Gram Altın 4.269,24

1 Gram Altın Ne Kadar?

1 gram altın satış fiyatı bugün 5.672,99 TL’dir.

2 Gram Altın Kaç TL?

2 gram altın fiyatı 11.345,98 TL’dir.

5 Gram Altın Kaç TL?

5 gram altın toplam satış fiyatı 28.364,95 TL’dir.

10 Gram Altın Kaç TL?

10 gram altın satış fiyatı 56.729,90 TL’dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI (1, 5, 10, 20 VE 30 GRAM)

Miktar Satış Fiyatı (TL) 1 Gram 5.298,22 5 Gram 26.491,10 10 Gram 52.982,20 20 Gram 105.964,40 30 Gram 158.946,60

ALTIN YATIRIMI İÇİN GÜNCEL TRENDLER

Altın fiyatlarının son dönemde hafif bir düşüş eğiliminde olması, uzun vadeli yatırım fırsatlarını gündeme getirdi. Özellikle 24 ayar gram altın ve 22 ayar bilezik, hem yatırım hem de hediye amacıyla en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Fiyatların döviz kuru ve ons altınla paralel hareket ettiği unutulmamalı.

BUGÜN ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın bugün kaç TL?

Gram altının bugünkü satış fiyatı 5.672,99 TL’dir.

Çeyrek altın bugün ne kadar?

Çeyrek altın bugün 9.480 TL satış, 9.399 TL alış fiyatındadır.

22 ayar bilezik kaç TL?

22 ayar bilezik satış fiyatı bugün 5.298,22 TL’dir.

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

Altın fiyatları, ons altın, döviz kuru ve küresel piyasa gelişmelerine bağlı olarak dalgalanmaya devam etmektedir.

27 Kasım 2025 Perşembe günü açıklanan güncel altın fiyatlarına göre gram altın 5.672,99 TL’den işlem görüyor. Özellikle 22 ayar bilezik ve 24 ayar gram altın yatırımcıların yakın takibinde. Altın piyasasında fiyatlar gün içinde değişiklik gösterebileceği için verileri düzenli olarak takip etmek büyük avantaj sağlar.