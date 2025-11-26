Bugün Altın Kaç Lira? 26 Kasım 2025 Çarşamba Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

26 Kasım 2025 Çarşamba sabahına altın piyasasında hareketli bir başlangıç yapıldı. Gram altın tarihi zirvelerini zorlarken çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım ve hediye amaçlı tercih edilen altın türlerinde de yükseliş dikkat çekiyor. Altın fiyatlarını etkileyen ons değeri ve döviz kuru paralelinde güncel rakamlar yatırımcıların ve kuyumcu piyasasının yakın takibinde. Peki bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar, bilezik fiyatları kaç lira? İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları ve detaylı hesaplama tabloları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 26 KASIM 2025

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.683,84 5.684,64 0,87% 08:57 Çeyrek Altın 9.456,00 9.538,00 0,70% 08:57 Yarım Altın 18.912,00 19.076,00 0,70% 08:57 Cumhuriyet Altını 37.708,00 38.000,00 0,70% 08:57 Has Altın 5.655,42 5.656,22 0,87% 08:57 22 Ayar Bilezik 5.240,47 5.286,23 -0,73% 23:30 Altın (ONS) 4.159,86 4.160,39 0,68% 09:12 Gümüş (TL/GR) 70,95 71,00 1,16% 08:57

GRAM ALTIN FİYAT LİSTESİ (1 GRAMDAN 10 GRAMA)

Miktar Fiyat (TL) – Satış 1 Gram 5.684,64 2 Gram 11.369,28 3 Gram 17.053,92 4 Gram 22.738,56 5 Gram 28.423,20 6 Gram 34.107,84 7 Gram 39.792,48 8 Gram 45.477,12 9 Gram 51.161,76 10 Gram 56.846,40

GRAM BİLEZİK FİYAT LİSTESİ (22 AYAR) – 1’DEN 30 GRAMA KADAR

Miktar (Gr) Satış Fiyatı (TL) 1 gr 5.286,23 5 gr 26.431,15 10 gr 52.862,30 15 gr 79.293,45 20 gr 105.724,60 25 gr 132.155,75 30 gr 158.586,90

YARIM GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

22 ayar yarım gram altın fiyatı piyasada 3.200 TL ile 3.500 TL arasında değişmektedir. Bu fiyat aralığı; işçilik, kuyumcu satış marjı ve serbest piyasa dalgalanmalarına göre farklılık göstermektedir. Özellikle hediye amaçlı alınan küçük gramajlı altınlarda fiyatlar, kuyumcuya göre değişiklik gösterebilir.

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

Altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilmektedir.

Altın fiyatları ons altın değeri, döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişir.

Gram altın ve külçe altın yatırım için, hediyelik altınlar ise işçilik payı nedeniyle daha yüksek fiyata sahiptir.

Gümüş fiyatlarında da altına paralel olarak yukarı yönlü hareket görülmektedir.

Bugün gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 5.684,64 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir.

Çeyrek altın kaç lira?

Çeyrek altın satış fiyatı bugün 9.538,00 TL'dir.

Yarım gram altın fiyatı ne kadar?

22 ayar yarım gram altın 3.200 – 3.500 TL arasında değişmektedir.

22 ayar bilezik fiyatı kaç lira?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.286,23 TL’dir.

Gümüş gram fiyatı kaç lira?

Gümüş gram fiyatı bugün 71,00 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir.

Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de hediye amaçlı altın alacaklar için dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gram altın güçlü yükselişini sürdürürken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi türlerde de yükseliş gözlendi. Altın fiyatlarını düzenli takip ederek doğru zamanda yatırım yapmak büyük önem taşıyor. Güncel altın rakamlarını izleyerek, bilinçli yatırım kararları alabilirsiniz.