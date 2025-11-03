BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR? | 3 Kasım 2025 Pazartesi Günü Maçları

Basketbolseverler için heyecan dolu bir Pazartesi günü! 3 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’den Avrupa’ya, hatta NBA’e kadar birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Süper Lig’de Anadolu Efes parkede olacakken, Almanya’da Bayern Münih sahaya çıkıyor. Peki bugün basketbolda hangi maçlar var? İşte günün eksiksiz basketbol programı!

TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde günün tek maçı Anadolu Efes ile Manisa Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak. Ligin zirvesine oynamak isteyen Efes, güçlü rakibini konuk ediyor.

Saat Maç Lig 19:00 Anadolu Efes - Manisa Basket Türkiye Basketbol Süper Ligi

DANİMARKA BASKETLİGAEN

Danimarka Basketligaen’de Naestved ile Bears Academy kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, Bears Academy sürpriz peşinde.

Saat Maç Lig 21:15 Naestved - Bears Academy Danimarka Basketligaen

ALMANYA BASKETBOL LİGİ (BBL)

Almanya Basketbol Ligi’nde güçlü temsilcilerden Bayern Münih sahasında MLP Academics Heidelberg ile karşılaşacak. Münih ekibi, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Saat Maç Lig 22:00 Bayern Münih - MLP Academics Heidelberg Almanya Basketbol Ligi

NBA MAÇ PROGRAMI (4 KASIM SABAHI)

Basketbolun kalbi NBA’de sabaha karşı dokuz mücadele oynanacak. Dev takımların sahne aldığı gecede Boston, Lakers, Denver ve Clippers gibi ekipler sahaya çıkacak. İşte NBA’de gecenin fikstürü:

Saat (TSİ) Maç Lig 03:00 Indiana Pacers - Milwaukee Bucks NBA 03:00 Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves NBA 03:30 Boston Celtics - Utah Jazz NBA 03:30 New York Knicks - Washington Wizards NBA 04:00 Houston Rockets - Dallas Mavericks NBA 04:00 Memphis Grizzlies - Detroit Pistons NBA 05:00 Denver Nuggets - Sacramento Kings NBA 06:00 Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers NBA 06:30 Los Angeles Clippers - Miami Heat NBA

GÜNÜN BASKETBOL MAÇLARI ÖZETİ

19:00 – Anadolu Efes vs Manisa Basket (Türkiye Basketbol Süper Ligi)

– Anadolu Efes vs Manisa Basket (Türkiye Basketbol Süper Ligi) 21:15 – Naestved vs Bears Academy (Danimarka Basketligaen)

– Naestved vs Bears Academy (Danimarka Basketligaen) 22:00 – Bayern Münih vs MLP A. Heidelberg (Almanya Basketbol Ligi)

– Bayern Münih vs MLP A. Heidelberg (Almanya Basketbol Ligi) 03:00 – Indiana vs Milwaukee (NBA)

– Indiana vs Milwaukee (NBA) 03:00 – Brooklyn vs Minnesota (NBA)

– Brooklyn vs Minnesota (NBA) 03:30 – Boston vs Utah (NBA)

– Boston vs Utah (NBA) 03:30 – New York vs Washington (NBA)

– New York vs Washington (NBA) 04:00 – Houston vs Dallas (NBA)

– Houston vs Dallas (NBA) 04:00 – Memphis vs Detroit (NBA)

– Memphis vs Detroit (NBA) 05:00 – Denver vs Sacramento (NBA)

– Denver vs Sacramento (NBA) 06:00 – Portland vs LA Lakers (NBA)

– Portland vs LA Lakers (NBA) 06:30 – LA Clippers vs Miami (NBA)

Bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde hangi maç var?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü Süper Lig’de Anadolu Efes ile Manisa Basket karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00’da başlayacak.

Avrupa’da hangi basketbol maçları oynanacak?

Almanya Basketbol Ligi’nde Bayern Münih sahasında MLP Academics Heidelberg ile, Danimarka’da ise Naestved ile Bears Academy karşılaşacak.

NBA’de bu gece hangi maçlar var?

NBA’de toplam dokuz maç oynanacak. Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, LA Clippers gibi dev takımlar sahne alacak.

NBA maçları Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?

NBA karşılaşmaları Türkiye saatiyle 03:00’ten itibaren başlayacak ve sabah 06:30’a kadar devam edecek.

3 Kasım 2025 Pazartesi günü basketbol tutkunları için dolu dolu bir gün olacak. Türkiye liglerinden Avrupa parkelerine, NBA gecesine kadar birbirinden çekişmeli maçlar sahnede olacak. Günün tüm maçlarını takip ederek basketbolun keyfini çıkarın!