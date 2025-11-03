BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR? | 3 Kasım 2025 Pazartesi Günü Maçları
Bugün Basketbolda hangi maçlar var? Euroleague maçları bugün mü? Fenerbahçe'nin maçları bugün mü? NBA'de günün maçları neler? Türkiye Ligi'nde maç var mı? 3 Kasın 2025 pazartesi günü basketbolda günün maçları listesi haberimizde.
Basketbolseverler için heyecan dolu bir Pazartesi günü! 3 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’den Avrupa’ya, hatta NBA’e kadar birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Süper Lig’de Anadolu Efes parkede olacakken, Almanya’da Bayern Münih sahaya çıkıyor. Peki bugün basketbolda hangi maçlar var? İşte günün eksiksiz basketbol programı!
TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde günün tek maçı Anadolu Efes ile Manisa Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak. Ligin zirvesine oynamak isteyen Efes, güçlü rakibini konuk ediyor.
|Saat
|Maç
|Lig
|19:00
|Anadolu Efes - Manisa Basket
|Türkiye Basketbol Süper Ligi
DANİMARKA BASKETLİGAEN
Danimarka Basketligaen’de Naestved ile Bears Academy kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, Bears Academy sürpriz peşinde.
|Saat
|Maç
|Lig
|21:15
|Naestved - Bears Academy
|Danimarka Basketligaen
ALMANYA BASKETBOL LİGİ (BBL)
Almanya Basketbol Ligi’nde güçlü temsilcilerden Bayern Münih sahasında MLP Academics Heidelberg ile karşılaşacak. Münih ekibi, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
|Saat
|Maç
|Lig
|22:00
|Bayern Münih - MLP Academics Heidelberg
|Almanya Basketbol Ligi
NBA MAÇ PROGRAMI (4 KASIM SABAHI)
Basketbolun kalbi NBA’de sabaha karşı dokuz mücadele oynanacak. Dev takımların sahne aldığı gecede Boston, Lakers, Denver ve Clippers gibi ekipler sahaya çıkacak. İşte NBA’de gecenin fikstürü:
|Saat (TSİ)
|Maç
|Lig
|03:00
|Indiana Pacers - Milwaukee Bucks
|NBA
|03:00
|Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves
|NBA
|03:30
|Boston Celtics - Utah Jazz
|NBA
|03:30
|New York Knicks - Washington Wizards
|NBA
|04:00
|Houston Rockets - Dallas Mavericks
|NBA
|04:00
|Memphis Grizzlies - Detroit Pistons
|NBA
|05:00
|Denver Nuggets - Sacramento Kings
|NBA
|06:00
|Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers
|NBA
|06:30
|Los Angeles Clippers - Miami Heat
|NBA
GÜNÜN BASKETBOL MAÇLARI ÖZETİ
- 19:00 – Anadolu Efes vs Manisa Basket (Türkiye Basketbol Süper Ligi)
- 21:15 – Naestved vs Bears Academy (Danimarka Basketligaen)
- 22:00 – Bayern Münih vs MLP A. Heidelberg (Almanya Basketbol Ligi)
- 03:00 – Indiana vs Milwaukee (NBA)
- 03:00 – Brooklyn vs Minnesota (NBA)
- 03:30 – Boston vs Utah (NBA)
- 03:30 – New York vs Washington (NBA)
- 04:00 – Houston vs Dallas (NBA)
- 04:00 – Memphis vs Detroit (NBA)
- 05:00 – Denver vs Sacramento (NBA)
- 06:00 – Portland vs LA Lakers (NBA)
- 06:30 – LA Clippers vs Miami (NBA)
Bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde hangi maç var?
3 Kasım 2025 Pazartesi günü Süper Lig’de Anadolu Efes ile Manisa Basket karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00’da başlayacak.
Avrupa’da hangi basketbol maçları oynanacak?
Almanya Basketbol Ligi’nde Bayern Münih sahasında MLP Academics Heidelberg ile, Danimarka’da ise Naestved ile Bears Academy karşılaşacak.
NBA’de bu gece hangi maçlar var?
NBA’de toplam dokuz maç oynanacak. Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, LA Clippers gibi dev takımlar sahne alacak.
NBA maçları Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?
NBA karşılaşmaları Türkiye saatiyle 03:00’ten itibaren başlayacak ve sabah 06:30’a kadar devam edecek.
3 Kasım 2025 Pazartesi günü basketbol tutkunları için dolu dolu bir gün olacak. Türkiye liglerinden Avrupa parkelerine, NBA gecesine kadar birbirinden çekişmeli maçlar sahnede olacak. Günün tüm maçlarını takip ederek basketbolun keyfini çıkarın!