Bugün Bilezik Kaç Lira? 25 Kasım 2025 Güncel 22 Ayar Bilezik Fiyatları

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor! “Bugün bilezik kaç lira?”, “22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?” veya “Bilezik yükseldi mi?” soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle hem yatırım hem de alışveriş amaçlı alımlar için tercih edilen 22 ayar bilezik, güncel fiyatlarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte 25 Kasım 2025 Salı günü saat 09:18 itibarıyla güncel 22 ayar bilezik fiyatları!

25 KASIM 2025 GÜNCEL 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Aşağıdaki tabloda 22 ayar bileziğin güncel alış-satış fiyatı, günlük değişim oranı ve son güncelleme saatini bulabilirsiniz. Fiyatlar doğrudan sağlanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Güncelleme Saati 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.308,82 5.357,63 0,61% 09:18

1 GRAMDAN 30 GRAMA KADAR BİLEZİK FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

22 ayar bilezik fiyatını yalnızca gram bazında değil, farklı gramajlarda da görmek isteyenler için aşağıda 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram ve 30 gram bilezik fiyatlarının satış fiyatına göre hesaplanmış bir tablo yer almaktadır.

Hesaplama, 1 gram 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 5.357,63 TL üzerinden yapılmıştır.

Gram Fiyat (TL) 1 Gram 5.357,63 5 Gram 26.788,15 10 Gram 53.576,30 20 Gram 107.152,60 30 Gram 160.728,90

22 AYAR BİLEZİK NASIL HESAPLANIR?

22 ayar bilezik fiyatı, gram başına satış fiyatının alınarak gramajla çarpılmasıyla elde edilir. Kuyumcularda işlem ücreti, işçilik veya model farkı bulunabilir. Ancak yatırım amaçlı düztelli ya da makine bilezikler genellikle sadece gram fiyatı üzerinden satılır.

Bilezik Fiyatını Etkileyen Faktörler

Gram altın fiyatındaki değişim

Döviz kuru hareketleri

Kuyumcu işçilik oranı

Talep ve arz dengesi

Küresel ekonomik gelişmeler

KİMLER 22 AYAR BİLEZİK TERCİH ETMELİ?

22 ayar bilezik hem yatırım hem de takı amaçlı kullanılabildiği için özellikle evlilik, düğün ve özel günlerde tercih edilen popüler bir altın türüdür. Hem dayanıklı yapısı hem de yüksek saf altın oranı nedeniyle yatırımcıların da gözdesidir.

Bugün 22 ayar bilezik kaç TL?

25 Kasım 2025 Salı günü saat 09:18 itibarıyla 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 5.357,63 TL olarak kaydedilmiştir. Alış fiyatı ise 5.308,82 TL’dir.

5 gram 22 ayar bilezik kaç lira?

Güncel satış fiyatı ile 5 gram 22 ayar bilezik yaklaşık 26.788,15 TL’ye denk gelmektedir.

22 ayar bilezik yatırım için uygun mu?

Evet. 22 ayar bilezik hem yüksek altın oranı hem de kolayca bozdurulabilmesi nedeniyle yatırım için sıkça tercih edilmektedir.

1 gram bilezik mi yoksa gram altın mı daha kârlı?

Gram altın, işçilikten bağımsız olduğu için yatırım amaçlı daha avantajlıdır. Ancak bileziğin hem takı hem yatırım olarak kullanılabilmesi onu çok yönlü hale getirir.

22 ayar bilezik fiyatları neden sürekli değişiyor?

Altın fiyatları, dolar kuru, ons altın değeri, talep, arz ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde bile değişkenlik gösterebilir.

22 ayar bilezik fiyatları, günlük hatta saatlik değişimler gösterebiliyor. Güncel fiyatları doğru kaynaklardan takip ederek hem alış hem satış işlemlerinde daha bilinçli kararlar verebilirsiniz. 1 gramdan 30 grama kadar sunduğumuz hesaplı tablomuzla, bugün bilezik kaç lira sorusuna net yanıt alabilir, yatırım planınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.